El Ejército del Aire conmemora este martes el centenario de la llegada del 'Plus Ultra' a Gran Canaria

El Ejército del Aire conmemorará este martes el centenario de la llegada del 'Plus Ultra' a Gran Canaria - CEDIDO POR EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio conmemorará este martes el centenario de la llegada del 'Plus Ultra' a Gran Canaria con un acto que tendrá lugar a las 17.00 horas en la Plaza de Canarias de la capital.

Así lo ha informado el Mando Aéreo de Canarias en un comunicado en el que agrega que se trata del acto central en las islas del calendario de actividades dedicadas al centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española.

Por su parte, el 'Plus Ultra' aterrizó en la isla hace cien años y el evento consistirá en el amerizaje en aguas del Puerto de Las Palmas --junto al centro comercial El Muelle-- de un Canadair del 43 Grupo del Ejército del Aire.

Además, se descubrirá un monolito para recordar la hazaña llevada a cabo por los aviadores que, en 1926, cruzaron el Atlántico desde Palos a Buenos Aires.

Para terminar la tarde de celebración, tendrá lugar un sobrevuelo a cargo de un helicóptero Super Puma y una aeronave D.4 de Búsqueda y Salvamento del Grupo 82 de Fuerzas Aéreas, con base en Gando.

Finalmente, el acto estará presidido por el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal; y asistirán la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; y el presidente del Cabildo, Antonio Morales; además de autoridades civiles y militares con representación en la isla, cuerpo diplomático acreditado y familiares de la tripulación del 'Plus Ultra'.