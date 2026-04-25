El Ejército del Aire participa en la cobertura del 50º Rally Islas Canarias-Rally de España

Ejercicio del SAR en Canarias en Ejército del Aire y del Espacio - EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio participa en la cobertura del 50º Rally Islas Canarias-Rally de España, que se desarrolla en la isla de Gran Canaria entre el 23 y 26 de abril, días en los que un helicóptero Súper Puma (HD.21), junto con su tripulación del 802 Escuadrón del Ala 46, da apoyo para garantizar la seguridad durante el desarrollo del evento deportivo.

En concreto, la misión principal es proporcionar cobertura SAR (Servicio de Búsqueda y Rescate) para garantizar la seguridad durante el desarrollo del evento, según ha informado el Ejército del Aire en nota de prensa.

Las posibles intervenciones de emergencia serán dirigidas y coordinadas por el Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias (ARCC Canarias), entidad responsable de gestionar este tipo de operaciones en el archipiélago.

De esta forma, el dispositivo SAR desplegado en el Rally se mantendrá en todo momento preparado para atender cualquier otra emergencia que pudiera surgir fuera del ámbito de la competición, "asegurando así la continuidad" del servicio en el resto del territorio.

El 802 Escuadrón, en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria), forma parte del Grupo 82 de Fuerzas Aéreas del Ala 46 del Ejército del Aire y del Espacio, siendo la unidad responsable de proporcionar capacidades de búsqueda y salvamento aéreo (SAR), vigilancia marítima (VIGMA) e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) en una zona que abarca aproximadamente 1,5 millones de kilómetros cuadrados.

Para cumplir con estas misiones, el 802 Escuadrón está equipado con helicópteros Súper Puma (HD.21) y aviones CN-235 (D.4), que le permiten operar en condiciones meteorológicas adversas y en entornos complejos, tanto sobre tierra como sobre mar. Además de sus funciones operativas, el 802 Escuadrón participa en ejercicios nacionales e internacionales.