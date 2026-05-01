El Ejército se despliega con ejercicios tácticos por todas las islas de Canarias

Archivo - Soldados en un ejercicio táctico en Canarias - MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 May. (EUROPA PRESS) -

Personal de las distintas unidades de la BRICAN XVI realizarán patrullas tanto a pie como en vehículos en todas las islas del archipiélago canario simultáneamente a partir del próximo lunes.

Así, el Regimiento de Infantería Soria 9 (RI 9) desplegará en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa y el Regimiento de Infantería Tenerife 49 (RI 49) centrará sus esfuerzos en la isla de Tenerife.

Personal del Regimiento de Infantería Canarias 50 realizará sus labores en Gran Canaria y el Regimiento de Artillería de Campaña 93 se desplazará a las islas de La Gomera y El Hierro y, por último, el personal del Batallón de Zapadores XVI realizará sus cometidos en la isla de La Palma.

Dentro de las actividades previstas durante el despliegue, en la isla de Fuerteventura el personal del RI 9 tiene previsto la realización de una charla informativa en el IES Jandía que tendrá lugar el próximo martes.

Asimismo, el 11 de mayo se celebrará una exposición estática de material en el IES Corralejo.

Por su parte del RI 49, se desplazará al centro educativo San Agustín el miércoles donde impartirá charlas informativas sobre la labor del Grupo Táctico Canarias.

Estas labores tienen como finalidad reforzar la vigilancia, ejercer un efecto de disuasión y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en las islas.

Estas actividades se integran en el conjunto de las Operaciones Permanentes, una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas (FAS) a la Seguridad Nacional en tiempos de paz.

Estas misiones subrayan el compromiso de las FAS con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la estabilidad, recoge una nota del Ministerio de Defensa.

El despliegue no solo permite una vigilancia eficaz del entorno, sino que también facilita un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de la isla. Además, fomenta la integración de los militares en la comunidad local y consolida la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio.

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce asimismo como Comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT).

Este cargo conlleva la responsabilidad de planificar las operaciones de presencia y vigilancia no solo en Canarias, sino también en Ceuta, Melilla y Baleares, y de mantener una coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.