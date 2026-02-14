Emalsa anuncia la culminación del arreglo de la avería de la Calle Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria

Emalsa culmina el arreglo de la avería de Mesa y López - CEDIDO POR EMALSA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emalsa ha anunciado la culminación del grueso de los trabajos de reparación de la avería localizada en la Calle Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria con la reapertura al tráfico dos de sus seis carriles, ambos en dirección Plaza de España.

Además, durante la mañana de este sábado se prevé abrir otros dos en dirección Calle Fernando Guanarteme, según ha informado la empresa mixta de aguas en una nota de prensa.

Los problemas en la red de saneamiento quedaron solventados hace un par de días, con la sustitución de nueve metros de un colector de 1.000 milímetros de diámetro, así como trece metros de tubería de 315 milímetros, además de la ejecución de un nuevo pozo de registro, entre otros trabajos complementarios.

Al respecto, Emalsa ha indicado que estas labores han estado condicionadas por la profundidad a la que se encontraba la tubería principal, situada a cinco metros, lo que ha añadido complejidad técnica y operativa a la intervención.

En este sentido, el pasado miércoles se procedió al rellenado de la zanja, mientras que este jueves se llevaron a cabo los trabajos de asfaltado y el viernes, para finalizar, el pintado de la señalización horizontal. La humedad retrasó el proceso de secado, por lo que este viernes solo se pudieron abrir dos carriles.

De los seis carriles de la calle se abrirán al tráfico cuatro (dos en cada sentido), quedando ocupados durante los próximos días los dos que transcurren en línea con la mediana para poder continuar con los trabajos de reposición de servicios en la misma: farolas, semáforos, firme y zonas ajardinadas.