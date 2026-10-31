Emergencias pide extremar la precaución ante el acercamiento de una borrasca que pondrá a Tenerife en alerta por lluvias

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha solicitado a la población extremar la precaución ante el aumento de la inestabilidad previsto para las próximas horas por el acercamiento de una borrasca a las islas, y que pondrá este domingo en alerta por lluvias al área metropolitana de Tenerife.

En paralelo, estarán en prealerta Gran Canaria, así como las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera. Además, a partir de 21:00 horas de este sábado, se declara la prealerta por tormentas en toda la provincia occidental y el norte de Gran Canaria, según ha informado en una nota el departamento regional.

Las últimas previsiones meteorológicas apuntan a una mayor intensidad de las precipitaciones en Tenerife, especialmente en el área metropolitana, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 30 mm en una hora.

También existe riesgo de acumulaciones significativas de precipitación en un periodo de 12 horas en esta misma zona. En el resto de las islas occidentales y en el norte de Gran Canaria podrán registrarse chubascos localmente fuertes durante el domingo, con una distribución espacial e intensidad variables.

Asociada a esta inestabilidad atmosférica en el entorno de Canarias, se espera la aparición de actividad tormentosa, que podría ser local y puntualmente intensa, a partir de las últimas horas de la tarde de este sábado, con mayor probabilidad de afectación inicial a La Palma y El Hierro, y que se desplazará progresivamente hacia el este para alcanzar La Gomera, Tenerife y norte de Gran Canaria a partir de este domingo.

La evolución del episodio presenta incertidumbre respecto a la localización, intensidad y persistencia de las precipitaciones, por lo que no se descartan modificaciones en las previsiones. La Dirección General de Emergencias informa que realizará seguimiento de la situación y actualizará los avisos, si fuera necesario.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN

El Gobierno de Canarias pide a la población que cumpla con las recomendaciones de autoprotección para evitar situaciones de riesgo y accidentes.

Asimismo, ante la previsión de lluvias, que pueden ser puntualmente fuertes y persistentes, se pide a la población que cierre y asegure las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua. Pequeñas protecciones pueden ayudar a resguardarle en caso de inundación.

Si la tormenta le sorprende conduciendo se debe disminuir la velocidad. No se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atraviese los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.

En cualquier caso, ante una situación de emergencia, recuerda el departamento regional que es de "vital importancia" alertar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda.