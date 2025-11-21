Empresarios, sindicatos y universidades acuerdan un plan de trabajo de estudio y formación para mejorar la productividad - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión sobre la Productividad, que lidera la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, ha aprobado este viernes por unanimidad su plan de trabajo de próximos meses, para analizar la evolución de la actividad económica y averiguar la demanda real que tienen las empresas.

Asimismo, se elaborará un estudio sobre la "conceptualización, definición e indicadores" de la productividad, que se ha encargado a las dos universidades públicas canarias y al Istac, y se establecerán las formaciones que sean "esenciales" para casar la oferta y la demanda de empleo, según ha detallado la Consejería en una nota.

El viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, presidió la segunda reunión de esta comisión y ha valorado el "consenso" alcanzado entre empresarios, sindicatos y universidades para iniciar el plan de trabajo.

En concreto, la primera de las acciones de este plan de trabajo consiste en la elaboración de un estudio, que realizarán las dos universidades de Canarias junto con el Istac, para definir el propio concepto de la productividad y fijar unos indicadores y cuadro de mandos para hacer un seguimiento, de forma exhaustiva y permanente, de la evolución de nuestra actividad para medir las políticas a aplicar.

"Se trata de hacer algo similar al Observatorio del Autónomo que elabora informes trimestrales sobre la situación de los autónomos y nos sirve de guía para tomar acciones", ha explicado González de Vega.

ESTUDIO DE DEMANDA Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA La segunda de las acciones incluidas en este plan de trabajo, y que también se aprobó por unanimidad, tiene el objetivo de averiguar cuál es la demanda real de empleo que tienen las empresas. "De lo que se trata es de establecer una guía real y futura de lo que necesita el tejido empresarial de las Islas y, para ello las microcredenciales son esenciales", han incidido desde el Ejecutivo canario.

Más allá de la formación reglada, se establecerán formaciones específicas, flexibles, adaptadas a la demanda, y a corto plazo, con un máximo seis meses, para la conexión inmediata con la empleabilidad.

"Sabemos que, desde el sector del videojuego, la digitalización o la inteligencia artificial, nos piden perfiles concretos. De ahí, la importancia de poder contar con formaciones específicas para dar respuesta a esta demanda real de empleo", ha asegurado González de Vega.