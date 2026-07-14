Empresarios turísticos proponen alternativas a la congestión en Tenerife Sur y rechazan que se penalice a las guaguas

Congestión de guaguas en la zona de recogida de pasajeros del aeropuerto Tenerife Sur - AOENTE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Operadores Turísticos de Espacios Naturales de Tenerife (AOENTE) va a proponer a Aena una batería de medidas para mejorar el funcionamiento del nuevo sistema de acceso del transporte colectivo al Aeropuerto Tenerife Sur.

Entre ellas figuran la creación de una zona de regulación previa para las guaguas suficientemente dimensionada para absorber las puntas de demanda, el establecimiento de un periodo gratuito para las operaciones de recogida efectiva de pasajeros, la implantación de protocolos de contingencia ante incidencias técnicas y la constitución de una mesa técnica permanente con participación de las administraciones y del sector para evaluar el funcionamiento del sistema y consensuar futuras mejoras.

La asociación considera en una nota que las incidencias registradas desde la entrada en funcionamiento del nuevo modelo ponen de manifiesto la necesidad de revisar su funcionamiento desde una perspectiva técnica, incorporando la experiencia de quienes trabajan diariamente en el aeropuerto y conocen de primera mano la complejidad de la movilidad turística, la gestión de grupos organizados y las necesidades operativas del transporte colectivo.

AOENTE subraya que su objetivo no es cuestionar la necesidad de ordenar la movilidad en el principal aeropuerto turístico del archipiélago, sino contribuir a construir un sistema "más eficiente, proporcionado y adaptado a la realidad de una infraestructura que constituye la principal puerta de entrada del turismo internacional a Tenerife".

Santiago Sierra, miembro de la Junta Directiva de AOENTE, considera que "el transporte colectivo no puede seguir siendo tratado como un problema cuando es una parte esencial de la solución, cada guagua que entra en el aeropuerto evita la circulación de decenas de vehículos particulares y hace posible que miles de visitantes lleguen cada día a sus alojamientos y a los principales espacios turísticos de la isla de una forma ordenada, eficiente y sostenible, penalizar esa operativa supone penalizar la movilidad de Canarias".

A su juicio, "la regulación debe contribuir a mejorar el funcionamiento del aeropuerto, no a introducir nuevas dificultades para quienes garantizan diariamente la movilidad de los viajeros, las empresas no pedimos privilegios ni excepciones, pedimos un sistema diseñado desde el conocimiento de la operativa real, con capacidad para adaptarse a las horas punta, a los retrasos de los vuelos y a la realidad del turismo organizado".

Así, prosigue, "cuando una decisión afecta al primer eslabón de la experiencia del visitante, debe adoptarse escuchando también a quienes llevamos décadas gestionando esa operativa sobre el terreno".

Sierra entiende que "Tenerife tiene la oportunidad de convertirse en un referente en la gestión de la movilidad aeroportuaria".

DEJAR ATRÁS "MODELOS RÍGIDOS"

Para lograrlo, indica, "es necesario dejar atrás modelos rígidos y apostar por soluciones inteligentes, construidas desde el diálogo, la planificación y la colaboración entre Aena, las administraciones y el sector, nuestro objetivo no es cuestionar la regulación, nuestro objetivo es que funcione mejor y contribuya a reforzar la competitividad de Canarias como destino turístico".

AOENTE considera que el debate abierto en torno al nuevo sistema de acceso del transporte discrecional trasciende la gestión de un aparcamiento o de unas barreras de control.

A juicio de la asociación, se trata de definir cómo debe organizarse la movilidad en una infraestructura estratégica que constituye la principal puerta de entrada del turismo internacional a Tenerife y uno de los principales aeropuertos turísticos del archipiélago.

La organización entiende que la regulación del transporte colectivo resulta necesaria para garantizar la fluidez de la operativa aeroportuaria, pero defiende que cualquier medida debe diseñarse teniendo en cuenta las particularidades de un aeropuerto cuya actividad está estrechamente ligada al turismo organizado y a la llegada diaria de miles de viajeros que continúan su desplazamiento mediante servicios colectivos.