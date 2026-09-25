Empresas de turismo activo resaltan que viven un "momento decisivo" para su reconocimiento en las políticas turísticas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecoactiva Canarias y de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo (ANETAE), José Luis Echevarría, ha destacado que "el sector se encuentra ante un momento decisivo para avanzar en su reconocimiento dentro de la política turística".

Durante la celebración del Congreso Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo, que ha reunido a unos 200 profesionales del área en Las Palmas de Gran Canaria, ha comentado que "el turismo activo y el ecoturismo han dejado de ser una oferta complementaria".

"Tenemos un sector profesional, con empresas especializadas, que genera actividad económica y empleo y que, además, puede desempeñar un papel fundamental en la ordenación del turismo de naturaleza", observó.

Para Echevarría, el reto ahora es "conseguir que esa realidad tenga cada vez mayor presencia en las estrategias turísticas de las administraciones".

CRECIMIENTO DEL TURISMO VINCULADO A LA NATURALEZA

Por su parte, el Congreso ha puesto puso especialmente el foco en el crecimiento del turismo vinculado a la naturaleza y en la necesidad de compatibilizar su desarrollo con la conservación y adecuada ordenación de los espacios naturales.

Desde Ecoactiva Canarias se viene defendiendo, en este sentido, el papel de las empresas especializadas como instrumentos para canalizar los flujos de visitantes mediante actividades planificadas, profesionales cualificados, protocolos de seguridad, seguros y conocimiento del territorio.

Por su parte, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo Cabrera, ha resaltado que el turismo activo contribuye a enriquecer y diversificar la oferta y permite que el visitante descubra otros espacios de la isla y establezca una relación diferente con el destino".

Asimismo, añadió que acoger el Congreso supone también "una oportunidad para compartir conocimiento con profesionales de toda España y para mostrar la capacidad de Gran Canaria para seguir evolucionando hacia un turismo de mayor calidad, más diverso y conectado con el territorio".

Mientras, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, destacó que "Canarias, en concreto, Gran Canaria, acoge con enorme satisfacción el Congreso Nacional de Turismo Activo y Ecoturismo, porque Canarias es uno de los territorios líderes a nivel mundial en materia de turismo activo por la enorme diversidad de actividades que se pueden desempeñar por parte de aquellas personas que nos visitan".

En este sentido, subrayó que "lo más importante es que cuenta también con el elenco más grande de empresas de turismo activo y ecoturismo a nivel nacional, lo que permite que esos visitantes hagan su experiencia de una manera ordenada, de una manera guiada y de una manera responsable".

Recordó que se está implantando la modificación del Reglamento de Turismo Activo que se ha promovido desde la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias "y ello va a permitir la incorporación de más personas, especialmente en el sector juvenil, a esas actividades de turismo activo y de ecoturismo.

Finalmente, para el director general el turismo activo "es generar más empleo, empleo de calidad y empleo, además, que va a contribuir de una manera muy eficaz a la sostenibilidad ambiental, para que esa experiencia sea acorde con nuestros valores, la sostenibilidad social, precisamente porque da nuevas salidas laborales tanto a gente que acceda desde el ámbito de la formación profesional como también a egresados universitarios".