Enaire gestionó casi 319.200 vuelos en Canarias hasta septiembre, un 6% más que en 2024

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de control aéreo (CC) Canarias ha gestionado 319.197 vuelos hasta el mes de septiembre, con un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado Enaire.

De ellos, 152.390 fueron internacionales, que crecen un 8,2%; mientras que otros 132.959 correspondieron a vuelos nacionales (+3%); y las 33.848 operaciones restantes correspondieron a sobrevuelos, con un aumento del 8,4%.

En cuanto a los datos relativos al mes de septiembre, el centro de control de Canarias registró un total de 33.869 vuelos gestionados (+4,8%), de los que 14.826 correspondieron a vuelos internacionales (+6,1%); 15.249 a nacionales (+3,4%); y 3.894 fueron sobrevuelos (+5,9%).

DATOS NACIONALES

Mientras, en el conjunto de España, Enaire ha gestionado más de 1,8 millones de vuelos en los tres primeros trimestres de 2025, un 4,8% que en el mismo periodo del año 2024.

El incremento del tráfico acumulado en España supera en 1,1 puntos porcentuales la media europea (3,7%) sobre 2024 y en 13,8 puntos porcentuales sobre 2019, antes de la pandemia de Covid.

De enero a septiembre, los vuelos internacionales superaron el millón de vuelos, el 5,8% más que en el mismo periodo de 2024. Los sobrevuelos (430.507), que no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español, aumentaron el 6,1% y los nacionales (354.706), el 0,3%.

Todos los centros de control de Enaire aumentaron el número de vuelos gestionados de enero a septiembre significativamente: Sevilla registró 429.170 vuelos (+6,6%); Canarias, 319.197 (+6%); Barcelona, 914.206 (+5,4%); Madrid, 1.009.706 (+4,8%) y Palma, 312.090 (+2,5%).

CRECEN LOS VUELOS EN SEPTIEMBRE

En el mes de septiembre, los vuelos gestionados por Enaire fueron 227.676, el 3,1% más que en el mismo periodo de 2024. Los sobrevuelos en este periodo (50.719) aumentaron el 4,4%; los internacionales (135.792), el 3,4% y, los nacionales (41.165), el 0,5%.

El aumento del tráfico aéreo en España en el pasado mes es 0,6 puntos porcentuales menos que la media europea (+3,7%) y 11,1 puntos porcentuales más si se compara con la de 2019 (+0,8%).

Todos los centros de control de Enaire aumentaron el número de vuelos gestionados en septiembre: Sevilla, 50.158, el 5,2% más que en 2024; Canarias, 33.869, el 4,8% más; Madrid, 118.116, el 4,0% más; Barcelona, 115.346, el 2,5% más, y Palma, 44.507, el 1,1% más.