Enlace de la TF-1, intercambiador y soterramiento de Chayofita, claves para mejorar la movilidad en Los Cristianos

Reunión de Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Arona para abordar proyectos de movilidad en Los Cristianos - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado dos actuaciones para mejorar la movilidad en el entorno de Los Cristianos en una reunión a la que asistieron la consejera de Movilidad, Eulalia García; la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes y representantes vecinales.

Las actuaciones expuestas incluyen, por un lado, la remodelación de la glorieta sur del enlace de Los Cristianos con la autopista TF-1 y, por otro lado, el desarrollo del futuro intercambiador de transporte junto al soterramiento de la Avenida de Chayofita y su conexión con la Avenida Juan Carlos I.

Durante la presentación, la consejera de Movilidad, Eulalia García, destacó que "ambas actuaciones responden a una visión global para resolver los problemas de movilidad que afectan desde hace años a Los Cristianos, ordenando los accesos, mejorando la fluidez del transporte público y privado, reduciendo el efecto barrera de las infraestructuras viarias y recuperando espacio público útil para residentes, visitantes y actividad económica".

García señaló además que "el intercambiador supondrá una inversión histórica para el sur de Tenerife y permitirá ordenar de forma definitiva la convivencia entre el transporte público, el tráfico privado, los peatones y la actividad portuaria, ofreciendo una solución adaptada a las necesidades actuales y futuras de la comarca".

La consejera también se comprometió a estudiar otras propuestas que le fueron trasladadas en la reunión.

Por su parte, la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes señaló que "las propuestas del Cabildo a corto plazo para mejorar la movilidad en el sur son claves para una de las principales vías de acceso a Los Cristianos y supondrán una mejora considerable".

Por otro lado comentó que "la mejora del proyecto de Chayofita es fundamental para la ciudad y para el sur de Tenerife en su conjunto".

La primera intervención contempla la remodelación de uno de los principales accesos a Los Cristianos mediante la transformación de la actual glorieta tipo hipódromo en una glorieta circular de mayor capacidad, 66 metros de diámetro exterior, dotada de señalización tipo turboglorieta y nuevos ramales segregados que permiten resolver movimientos directos sin sobrecargar el anillo central agilizando los movimientos de tráfico y mejorando la seguridad vial.

La actuación contempla también la mejora del firme, el drenaje, la señalización y la seguridad vial, recoge una nota del Cabildo.

MÁS DE DOS MILLONES DE INVERSIÓN

Este proyecto cuenta con una inversión estimada de más de dos millones de euros y un plazo previsto de ejecución de 8 meses.

Por su parte, la segunda actuación aborda la ordenación de la movilidad en el entorno de la Avenida de Chayofita mediante el intercambiador de Los Cristianos y el soterramiento viario asociado.

La propuesta integra transporte público, taxis, zonas de parada rápida, aparcamiento rotacional, recorridos peatonales y espacio público en superficie.

El objetivo es reducir los conflictos actuales entre guaguas, peatones y tráfico general, mejorar la movilidad actual en el entorno y prepararlo para el crecimiento del Plan Parcial El Mojón.

El alcance del soterramiento ha evolucionado respecto al planteamiento original y en la actualidad se deprime la Avenida de Chayofita para pasar bajo la glorieta de Juan Carlos I y conectar con la TF-665.

Asimismo, se ha incorporado una prolongación de la vía deprimida hasta el entorno de la calle Pedregales, con el fin de separar los tráficos actuales de Los Cristianos de los futuros movimientos internos del ámbito de El Mojón.

Además, se ha previsto la prolongación del paso inferior hacia la calle Hermano Pedro de Bethencourt para habilitar una posible conexión con la autopista y una salida adicional para el conjunto Los Cristianos-El Mojón.

El intercambiador y el soterramiento de estas vías se encuentran en fase de anteproyecto, con cifras económicas orientativas que deberán consolidarse en el proyecto constructivo y en la futura licitación.