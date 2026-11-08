Escoltan un cayuco con 215 migrantes en aguas próximas a El Hierro y ascienden a 797 los llegados este sábado

Archivo - Migrantes bajan de un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha escoltado durante la noche de este sábado un cayuco con 215 migrantes, entre ellos 10 mujeres y cuatro menores, cuando se encontraban a 16,6 kilómetros (9 millas náuticas) de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado el ente institucional.

El cayuco ha sido localizado después de un aviso de un eco radar de la Guardia Civil en la noche de este sábado, motivo por el que los controladores marítimos del centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizaron a la salvamar Diphda que escoltó la embarcación hasta el puerto y fue ayudada en el atraque por la salvamar Navia.

Con esta embarcación, durante este sábado han alcanzado las costas canarias siete cayucos --seis a El Hierro y una a Lanzarote--, con un total de 797 migrantes a bordo.