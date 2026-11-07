Escoltan dos cayucos a unos 20 km de La Restinga (El Hierro)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La patrullera Río Guadirato de la Guardia Civil y la guardamar Urania de Salvamento Marítimo escoltan desde primera hora de este sábado dos cayucos que se encontraban a unos 20,3 kilómetros (11 millas náuticas) de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado el organismo institucional.

La escolta de las dos embarcaciones está siendo coordinada por el Centro de Control de Tenerife y desde Salvamento Marítimo se matiza que, ante la mayor envergadura de los cayucos, el desembarque de los migrantes está previsto que se realice en el puerto de La Estaca.

Una vez se produzca el desembarque de los migrantes en La Estaca, se conocerá el número de personas que iban a bordo de los cayucos, y se les prestará asistencia sanitaria.