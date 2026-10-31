Escoltan hasta La Restinga (El Hierro) un nuevo cayuco localizado este sábado con unas 200 personas a bordo

Archivo - Salvamar 'Adhara' de Salvamento Marítimo con base en la isla de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 31 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo procede este sábado a escoltar a un cayuco que fue localizado navegando a 14 millas al sur del puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, con unas 200 personas migrantes a bordo.

Así lo informa el organismo estatal en una nota a los medios, donde informa que la embarcación irregular fue detectada por la Guardia Civil minutos antes de las 9.00 horas de este sábado.

Dada la alerta, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife procedió a movilizar a la salvamar Diphda, que 37 minutos después avistó la embarcación y procedió a escoltarla hasta el puerto.

A la espera de un recuento oficial en tierra, a donde se espera que lleguen sobre las 11.30 horas de este sábado, el cayuco contaría con unas 200 personas a bordo.

Se trata de la cuarta embarcación localizada próxima a la isla en las últimas horas, después de que fuera detectado, la pasada madrugada y cerca de La Restinga, un cayuco con 244 personas migrantes a bordo, así como otras dos embarcaciones, en la tarde y noche de este viernes, con un total de 123 personas migrantes a bordo.