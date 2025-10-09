Especialistas abordan en Tenerife herramientas y dispositivos para la prevención de trastornos de salud mental

Contó con la asistencia de más de mil personas, entre profesionales de la salud y población en general interesados en actualizar conocimientos

El Gobierno canario ha celebrado este jueves la Jornada Insular para la Prevención de los Trastornos de Salud Mental en Tenerife, actividad organizada por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), dependiente de la Consejería, en colaboración con la Consejería de Educación para la Prevención del Cabildo Insular de Tenerife, en el marco de la Escuela Preventiva y su Itinerario Formativo Insular 2025.

Esta jornada, acreditada por la Comisión Canaria de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del SCS, contó con la asistencia de más de mil personas, entre profesionales de la salud y población en general interesados en actualizar conocimientos y desarrollar habilidades para la prevención, intervención y mejora de la salud mental, según han explicado desde el Ejecutivo regional en una nota.

El fin último de esta iniciativa, detallan, es dotar a las personas participantes de estrategias y herramientas para la prevención y el abordaje de este tipo de trastornos de salud mental.

ACCIONES EN EL SCS

Durante su intervención en el acto inaugural, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, Goya, repasó las acciones y dispositivos puestos en marcha por el SCS para reforzar las medidas de prevención y atención a las personas con problemas de Salud Mental. Ha destacado, asimismo, la puesta en marcha una decena de nuevos recursos asistenciales y se han impulsado una serie de acciones para dar respuesta a las necesidades de la población y seguir mejorando y ampliando estos dispositivos sanitarios.

También ha hecho hincapié en la extensión del servicio de Psicología en los centros de salud del archipiélago, acción desarrollada dentro de la Estrategia +AP, de impulso de la Atención Primaria en Canarias.

En este sentido, ha asegurado que el objetivo de la incorporación de los profesionales de Psicología a los centros de Atención Primaria de Canarias y la optimización de circuitos asistenciales es continuar mejorando la calidad en el tratamiento de los trastornos mentales comunes de intensidad leve-moderada en la población adulta, así como garantizar la promoción y prevención de la salud mental y evitar la cronicidad de estos procesos.

CONTENIDO DE LAS JORNADAS

Durante el encuentro los especialistas analizaron distintos aspectos de los Trastornos de Salud Mental, poniendo el foco en el bienestar psicológico en tiempos de cambio, así como el abordaje de trastornos graves y de salud mental infanto-juvenil.

Entre los ponentes se encuentran el psicólogo clínico y catedrático de Tratamientos Psicológicos en la Universidad de La Laguna, Juan Ignacio Capafons Bonnet; la profesora titular de Psicología Social en la Universidad de La Laguna, Naira Delgado Rodríguez, y el médico especialista en Psiquiatría en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Eduardo Vera Barrios.

Se suma, además, la médico especialista en Psiquiatría del Hospital Psiquiátrico del HUC, Marta Puga; el coordinador del Programa Migraciones y Odiseas de Colores en las Escuelas Canarias: Construyendo miradas y respuestas que acogen, Calixto Herrera, y el psiquiatra Infantil y de la Adolescencia, psicólogo y pediatra del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Pedro Javier Rodríguez.

Completan la lista la Doctora en Psicología Clínica y de la Salud y Experta en Evaluación e Intervención en Psicología Clínica Infanto-Juvenil del Cabildo, Silvia Pérez; la especialista en Psicología Clínica del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Alejandra Carlota de Diego; el titular de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Laguna, Antonio F. Rodríguez; y el médico coordinador del Proyecto Faro del Cabildo de Tenerife, Rafael Valcárcel, quienes abordaron aspectos clave de la salud mental en distintos grupos de población y ofrecieron herramientas prácticas para la prevención y la gestión de trastornos mentales.