En estado crítico un conductor de 65 años tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en La Laguna

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 65 años, ha ingresado este viernes en el Hospital de La Candelaria en estado crítico tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en la Avenida Pablo Iglesias, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11.02 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una persona precisaba de asistencia tras sufrir un problema de salud mientras conducía un camión y colisionar contra un vehículo estacionado en una vía del municipio tinerfeño, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, profesionales de medicina y enfermería del centro de salud Laguna Mercedes acudieron al lugar y constataron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron las maniobras básicas de reanimación. A su llegada, personal del Servicio de Urgencias Canario continuó con técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar hasta revertir la situación, antes de estabilizar y evacuar al paciente al Hospital.

El afectado, de 65 años, ingresó finalmente en el Hospital de La Candelaria en estado crítico.