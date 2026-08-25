En estado crítico un motorista al chocar con un turismo y salir despedido en La Guancha (Tenerife)

Recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 37 años ha resultado herido crítico al chocar en la tarde de este lunes con un turismo y salir despedido en la Carretera de La Balsa de La Tabona, dentro municipio de La Guancha (Tenerife).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al varón, que sufrió politraumatismos de carácter grave, por lo que fue estabilizado y trasladado en ambulancia hasta el campo de fútbol de la zona, donde había tomado tierra el helicóptero medicalizado.

En este sentido, el recurso aéreo procedió a la evacuación del motorista hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.

Por su parte, los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife realizaron las gestiones necesarias para asegurar la toma del helicóptero, mientras que los agentes de la Guardia Civil instruyeron el atestado correspondiente.