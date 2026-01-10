En estado crítico una mujer de 70 años tras ser recuperada de una parada cardiorrespiratoria en Los Realejos

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un mujer de 70 años ha sido recuperada de una parada cardiorrespiratoria tras sufrir un atragantamiento en un restaurante en la TF-342, en la zona de Icod el Alto, en el municipio de Los Realejos, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:47 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una persona había sufrido un atragantamiento en un restaurante, se encontraba en parada cardiorrespiratoria y que a la misma se le estaban practicando maniobras de reanimación, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario y un médico del Hospital del Norte continuó practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando recuperar a la afectada. Una vez estabilizada, fue trasladada en estado crítico en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias.

Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.