En estado crítico una mujer tras el desprendimiento de parte de la cornisa de un edificio en Telde (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 58 años ha sido trasladada en estado crítico al hospital al impactarle en la cabeza un objeto por el desprendimiento de parte de la cornisa de un edificio ubicado en la Avenida de la Constitución, dentro del municipio de Telde (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 16.20 horas de este sábado cuando una llamada alertó de que una persona estaba inconsciente debido a un fuerte golpe en la cabeza.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió y estabilizó a la afectada de un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado crítico.

Por su parte, bomberos del Consorcio de Emergencias comprobaron que se trataba del desprendimiento de parte de una cornisa de un edificio y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.

Finalmente, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se hicieron cargo de realizar las diligencias correspondientes.