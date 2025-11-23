En estado grave un ciclista tras sufrir una caída en una vía del municipio de La Oliva (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 23 (EUROPA PRESS)

Un ciclista, de 65 años, ha resultado herido de gravedad este domingo tras sufrir una caída en la pista de tierra de Corralejo a Calderón Hondo, en La Oliva, en Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:02 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se solicitaba asistencia para una persona tras sufrir una caída, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo craneal de carácter grave, por lo que precisó de trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital General de Fuerteventura una vez fue estabilizado por los servicios de emergencia.

Ante la dificultad del terrero, efectivos de bomberos colaboraron con el personal sanitario. Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias.