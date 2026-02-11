En estado grave un hombre al sufrir un ahogamiento en Playa del Inglés (Gran Canaria)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años se encuentra en estado grave al sufrir un ahogamiento incompleto durante las horas centrales de este miércoles en Playa del Inglés, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, tras ser sacado del agua, efectivos de Cruz Roja prestaron la primera atención a la afectado.

Una vez que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) llegó al lugar, el personal sanitario asistió al bañista, que presentaba síntomas de ahogamiento incompleto y, una vez estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Hospiten Roca.

Por su parte, agentes de la Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.