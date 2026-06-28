En estado grave una mujer de 73 años tras caer accidentalmente al mar en Tenerife

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 73 años, ha sido rescatada este domingo con signos de ahogamiento de carácter grave tras caer al mar accidentalmente cuando circulaba en una moto eléctrica adaptada en Puerto Colón, en el municipio de Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:20 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

La afectada fue rescatada por los tripulantes de un barco atracado en la zona. A su llegada, los efectivos sanitarios del SUC asistieron a la mujer, que presentaba signos de ahogamiento de carácter grave y, tras estabilizarla, fue trasladada Hospiten Sur.

La Policía Local se hizo cargo de las diligencias.