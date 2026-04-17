Estafan a una empresa de Las Palmas de Gran Canaria suplantando la identidad de un trabajador para cobrar su nómina

Cibercomandancia de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre, residente en Gerona, por un delito de estafa a una empresa asentada en Las Palmas de Gran Canaria tras suplantar la identidad de un trabajador para cobrar su nómina.

La detención se ha producido después de que la Guardia Civil recibiera, a través de su sede electrónica, una denuncia telemática en la que la empresa exponía hechos delictivos compatibles con una estafa, que tras ser analizado corresponde con el método Business Email Compromise (BEC).

En concreto, la empresa había recibido "de forma engañosa y fraudulenta", suplantando a uno de sus trabajadores, un correo en el que se le solicitaba un cambio de cuenta bancaria para percibir su salario en las próximas nóminas, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante esta petición, la empresa procedió a solicitar, a través del mismo medio (correo electrónico), un certificado de titularidad para corroborar que el destinatario final del salario iba a ser la misma persona, enviando el estafador un documento bancario falsificado en el que aparecían los datos del trabajador real.

Al recibir esta información, la empresa procedió a la modificación de la cuenta bancaria a través de su gestoría, y el día en que los trabajadores perciben el abono de su salario, el empleado afectado da cuenta de su situación.

Así, tras contrastar la información relativa al correo electrónico en cuestión, recibido por parte de la empresa en los días previos, se percataron de la estafa, denunciando telemáticamente ante la Cibercomandancia de la Guardia Civil lo sucedido.

De esta forma, una vez que el Equipo @ de la Cibercomandancia tuvo la información procedió, "de forma inmediata", al bloqueo de la transferencia fraudulenta a la cuenta bancaria a la que la empresa envió el dinero de la nómina del trabajador.

Seguidamente analizó el movimiento, así como los datos vinculados a dicha cuenta, la información y antecedentes similares obrantes en bases de datos policiales, consiguiendo identificar e investigar al presunto responsable de los hechos, residente en Gerona, quien ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial en la provincia.

Por su parte, la entidad bancaria de la empresa estafada, ante la actuación policial procedió al retroceso del movimiento bancario, de tal forma que la empresa pudiera abonar la nómina al trabajador.

La Guardia Civil resalta que este tipo de estafa informática causa un doble perjuicio a la empresa estafada, además de la pérdida patrimonial por el abono fraudulento que debe continuar haciendo frente al pago de la nómina de su trabajador, que a su vez ha sido víctima por la suplantación de su identidad.