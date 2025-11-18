Eurodiputadas podrán delegar su voto al final del embarazo y tras dar a luz, un derecho vigente en Canarias desde 2020

Archivo - Sesión de votación en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo - PARLAMENTO EUROPEO/FRED MARVAUX - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ BRUSELAS, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una reforma para que las eurodiputadas en el último trimestre de embarazo o que hayan dado a luz recientemente no pierdan su derecho a voto si no pueden asistir a una sesión plenaria, sino que puedan delegarlo a otro miembro de la Cámara.

Este derecho está vigente en el Parlamento de Canarias desde 2020, y gracias a una reforma que se motivo en el reglamento de la cámara regional. Así, la modificación fue aprobada el 19 y 20 de mayo de ese año, coincidiendo con la pandemia de la Covid-19, facilitando además las reuniones y asistencias telemáticas ante la emergencia sanitaria.

Sin embargo, el primer voto delegado en el Parlamento canario fue aprobado en octubre de 2019, con motivo del embarazo de la diputada Noemí Santana (Podemos). Así, este sería el precedente de un derecho que se asentaría un año más tarde con la modificación del reglamento.

SOBRE LA MODIFICACIÓN EUROPEA

En relación a la actualización de la normativa europea, se trata de una enmienda específica a la ley electoral europea para introducir una "excepción claramente definida" al marco actual que establece que en las sesiones plenarias sólo se puede votar en persona, ha aclarado la institución en un comunicado.

Esta revisión, promovida por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, se ajustará únicamente al caso de las mujeres que no puedan desplazarse al pleno en el último trimestre de embarazo o durante los primeros seis meses tras haber dado a luz y no a otros casos de ausencia.

La propia Metsola ha celebrado en un mensaje difundido en sus redes sociales que el cambio "supondrá un gran avance en la modernización de la Eurocámara" y "facilitará la participación de las madres en la política".

El ponente del informe adoptado por el pleno reunido en Estrasburgo (Francia), el socialista Juan Fernando López Aguilar, destacó cuando la enmienda superó el voto en comisión parlamentaria que el cambio "refuerza la representación democrática y garantiza que las voces de la ciudadanía sigan siendo escuchadas durante los meses previos y posteriores al nacimiento".

Tras el apoyo por amplia mayoría del pleno (con 605 votos a favor, 30 en contra y cinco abstenciones), queda aún que la reforma reciba el visto bueno por unanimidad de los gobiernos. Si el Consejo optara por introducir alguna otra modificación a la propuesta, la iniciativa tendré que volver a superar el voto de la Eurocámara.