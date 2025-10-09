Euskadi se suma al proyecto canario 'Tierra Firme' que forma a jóvenes en África para desincentivar la migración

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Euskadi ha mostrado su interés en conocer y sumarse a 'Tierra Firme', el proyecto que Canarias desarrolla en Senegal, Mauritania y Gambia para dar formación a la población más joven y desincentivar de esta manera la migración irregular.

El viaje que los viceconsejeros del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y de Bienestar Social, Francis Candil, han realizado esta semana a Nuakchot ha contado con la presencia de una delegación vasca encabezada por el director general de Atención a las personas migrantes, Ignacio Fariña.

Fariña indicó que Euskadi está "siguiendo los pasos del Gobierno de Canarias en África, concretamente con la iniciativa 'Tierra Firme', que trabaja ofreciendo formación y contratación en origen para generar economía de los países africanos en los que está implantada y permitir que estos jóvenes puedan tener un futuro sin necesidad de salir de su entorno.

Al respecto, destacó que el Gobierno vasco es "inexperto" en este tipo de programas porque no tiene la "relación especial" que tiene Canarias con África por lo que sigue el "ejemplo" de las islas para "participar" en 'Tierra Firme' con el Ejecutivo autonómico así como para crear propuestas propias.

En este caso, el Ejecutivo pretende dar formación no solo en los países africanos sino también en Euskadi, con el objetivo último de que las personas que realicen este proceso puedan ser contratadas por empresarios locales en esta comunidad autónoma en los sectores que demanden mano de obra, explicó el director general en una nota remitida por el Gobierno canario, subrayando que el proyecto estará liderado por la Agencia Vasca de Cooperación.

A través de 'Tierra Firme', el Gobierno de Canarias ya ha dado formación a más de 500 personas en Mauritania, Senegal y Gambia en sectores como la construcción, la hostelería o el sector textil.

"Con este proyecto, desde Canarias se contribuye a crear empleo de calidad en África, apostando por generar nuevo talento del que además se benefician las empresas tanto locales como canarias que están en estos territorios", señaló el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, tras visitar, junto con Octavio Caraballo y la delegación vasca las instalaciones donde se imparte esta formación en Nuakchot.

La primera promoción de 'Tierra Firme' en Mauritania ya ha formado a 40 personas enfocadas en la construcción --un sector en alza en este país--, especialmente como albañiles y encofradores.