Evacuada al Hospital una senderista tras sufrir una caída en el Parque Nacional del Teide

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una senderista, de 32 años de edad, ha tenido que ser evacuada este jueves de las Cañadas del Teide, en La Orotava, tras sufrir una caída, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 22:23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó un traumatismo con pronóstico moderado. Finalmente fue evacuada del lugar en ambulancia y se la trasladó al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.