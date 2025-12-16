Evacúan a un hombre en helicóptero tras una caída en Roque Bermejo (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha sido evacuado este martes en helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) con una lesión en un brazo de carácter moderado al sufrir una caída en Roque Bermejo, en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos han sucedido pasadas las 13.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que una persona había sufrido una caída en una zona de difícil acceso para los recursos terrestres y precisaba asistencia.

Los rescatadores del helicóptero accedieron hasta el afectado y, tras prestarle una primera atención, lo evacuaron en la aeronave hasta el aeropuerto Tenerife Norte.

Ya en tierra, personal del SUC lo asistió y trasladó al Hospital Universitario de Canarias.