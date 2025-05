Experto en tabaquismo advierte a España sobre sus bolsas de nicotina de 0,99 mg: "Son una perfecta entrada para menores"

En Suecia se comercializan bolsas de nicotina de 1,5 mg, que sirven de introducción al hábito

Fagerström pide que repliquen con la nicotina el modelo de control del alcohol, de más impuestos y dificultad de acceso para los más fuertes

Uno de los mayores expertos en tabaquismo, el psicólogo sueco Karl Fagerström, autor del famoso test para medir la adicción de los fumadores que lleva su nombre, ha advertido a España sobre las bolsas de nicotina que quiere autorizar, con 0,99 miligramos de nicotina por unidad, pues considera que esta es una dosis que serviría de "perfecta entrada" para menores de edad.

Fagerström ha criticado la norma que pretende impulsar el ministerio de Sanidad español pues la dosis autorizada no atraerá a ningún fumador y "no le llegará a hacer ningún bien", pues es "demasiada pequeña" para empujarle a dejar el cigarrillo. Es más, defiende que tendría más lógica autorizar un producto de dosis alta de nicotina, pues los no fumadores no la soportarían, ya que en un organismo no habituado una dosis alta provoca mareos e incluso vómitos.

En cambio, temió, "para un chico o una chica de 13 o 14 años, con un sistema nervioso naíf, sin tolerancia y con sensibilidad a la nicotina, esto sería una perfecta droga de entrada". "Con el tiempo probablemente esa dosis no será satisfactoria, así que buscarán algo con una dosis mayor. Y si no hay bolsas de nicotina, ¿qué hay entonces?, ¿cigarrillos? Esto es curioso, es muy extraño", sentenció durante una entrevista.

"Estoy muy preocupado. Un producto con 0,99 miligramos de nicotina es un producto estúpido, porque tiene muy poca nicotina para que un fumador pueda satisfacer su necesidad y dejar de fumar. Sin embargo, es exactamente la dosis que a un adolescente ingenuo le puede atraer", argumentó.

SUECIA COMERCIALIZA BOLSAS DE NICOTINA DE 1,5 MILIGRAMOS

Y es que aunque fuentes del sector creen que el Ministerio busca una "prohibición encubierta", lo cierto es que sí existen productos en el mercado con cargas de nicotina muy cercanas al 0,99. En Suecia, por ejemplo, se comercializan bolsas de nicotina de 1,5 miligramos por unidad, que, de hecho, sirven como introducción al hábito.

Por ello, recomendó a las autoridades españolas y al resto de países que regulen la nicotina replicando el sistema que ya tienen la mayoría para hacerlo con los alcoholes, cargando de más impuestos y de mayor dificultad de acceso a los productos con mayor grado de alcohol.

SABORES, ÉL TAMPOCO QUIERE VER MUCHOS

Sobre la intención de España de evitar sabores, en cambio, Fagerström dijo entender el "problema" que intenta evitar, precisamente esa atracción a menores o jóvenes: "Yo tampoco quiero ver bolsas con 20 diferentes sabores tales como chocolate, mango o frambuesa".

Pero, por otro lado, remarcó que durante décadas ha trabajado con productos de reemplazo de nicotina, medicinas, chicles, etc, y cree que algunos sabores son necesarios para tener éxito en la sustitución. "Deben ser suficientemente buenos para el fumador. Y si no tienes ningún sabor, sí, algunos muy preocupados pueden cambiar pero otros muchos podrían hacerlo si encuentran un sabor a menta, por ejemplo", razonó.

El experto fue contundente: "La gente no es tonta. No todos los fumadores están felices fumando. Muchos, la mayoría, aproximadamente el 70 por ciento, quiere dejarlo. Si se informa a los fumadores de que este producto es menos dañino, más barato y con menos impuestos creo que habría curiosidad y que los españoles podrían usarlo".

UN CAMINO DE "TRANSICIÓN" PARA SALVAR VIDAS: HASTA 460.000 EN TODA LA UE

Para el psicólogo sueco si alguien fuma y decide que quiere dejarlo o cambiar "lo más fácil es pasarte al tabaco calentado; luego a cigarrillos electrónicos y posteriormente a bolsas de nicotina o a productos de reemplazo". "Esto implica, seguramente, renunciar a más placer pero si saben bien y tienen la dosis adecuada de nicotina creo que se podría lograr una transición muy significativa", detalló.

Una transición, incidió, que serviría para salvar vidas en toda la Unión Europea (UE), pues con unos hábitos de consumo de nicotina más parecidos a los de Suecia se podrían llegar a salvar hasta "460.000 vidas al año", 29.000 al año solo en España, algo que consideró "masivo".

TASA DE FUMADORES EN SUECIA POR DEBAJO DEL 5%

Y es que, remarcó, "Suecia se ha convertido en el punto clave" porque no solo tiene "la menor mortalidad y enfermedad atribuible al tabaco", sino que también ha alcanzado lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama el 'endgame' o una sociedad libre de humo, con una tasa de fumadores menor del 5% --ahora es del 4,9%-.

Fagerström concluyó que el rechazo hacia la nicotina se debe en parte a la "ignorancia" sobre sus efectos pero también a que hay quien es "anti industria del tabaco" porque "piensan que es tan mala que su objetivo no es reducir la muerte y la enfermedad" sino "ganar dinero" con estos nuevos productos y "no quieren formar parte de ese entorno". "Creo que los políticos también pueden estar influenciados por eso. Yo también detesto a la industria del tabaco. Se ha comportado muy mal. Hay buenas razones para odiarla. Pero para mí, es prioritario reducir la muerte y la enfermedad entre los fumadores", sentenció.