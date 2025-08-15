ExpoDeca 2025 llega en octubre a Tenerife con actividades deportivas para el público infantil y juvenil

Archivo - ExpoDeca 2025 llegará en octubre a Tenerife con actividades deportivas para el público infantil y juvenil - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Archivo

La Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias, ExpoDeca 2025, incorporará un extenso programa de actividades diseñado para niños, niñas y jóvenes de entre tres y veinte años. La cita, que se desarrollará del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Tenerife, reforzará su perfil como evento de carácter familiar y punto de encuentro para la promoción de hábitos de vida activos.

En las cuatro jornadas de feria, el público más joven podrá participar en propuestas pensadas para potenciar la psicomotricidad, la creatividad y la participación. Entre ellas, destacan las clases de iniciación al patinaje, las actividades deportivas para edades de seis a trece años, como mini hockey 3x3, bádminton y un circuito de agilidad con aros, cuerdas, vallas, etc., y el entrenamiento funcional dirigido a jóvenes de quince a veinte, según ha especificado la Consejería en una nota de prensa.

De esta forma, la feria apuesta por la conciliación familiar y contará también con el servicio gratuito de ludoteca especialmente diseñado para menores de cinco a diez años, quienes serán atendidos por cinco monitores y monitoras con experiencia en dinamización deportiva y atención a la infancia.

Así, la ludoteca incluirá talleres creativos y manualidades con temática deportiva, actividades de psicomotricidad y juegos predeportivos, todos ellos orientados a estimular la imaginación, la cooperación y el movimiento.

PARA TODA LA FAMILIA

Más allá del programa infantil y juvenil, ExpoDeca 2025 reunirá a federaciones, clubes deportivos, profesionales de la actividad física, empresas del sector y administraciones públicas en un mismo espacio. El público podrá asistir a charlas divulgativas, exposiciones, demostraciones y talleres prácticos en disciplinas como el baloncesto, atletismo, deportes acuáticos, artes marciales o actividades al aire libre.

ExpoDeca, promovida por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y organizada por el área de Deportes del Cabildo de Tenerife junto a la empresa pública Ideco, cuenta con el patrocinio de la Fundación DISA, Coca-Cola, Powerade, Binter y Grupo Ybarra. Su principal objetivo, detallan, es fomentar una cultura activa y saludable, impulsando la actividad física como una herramienta para el bienestar y la cohesión social.