'Exposaldo' reúne en el Recinto Ferial de Tenerife a 120 empresas y 180 expositores

Exposaldo - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Tenerife acoge entre el 12 y el 16 de noviembre la vigésimonovena edición de 'Exposaldo', concebido como gran referente en el archipiélago para la venta de productos de liquidación, ofertas y remates finales.

En esta edición participan 120 empresas distribuidas en 180 stands, ocupando una superficie de 10.000 metros cuadrados de exposición, a los que se suman 2.000 metros cuadrados destinados a la muestra de vehículos de ocasión.

El público asistente podrá encontrar una amplia diversidad de artículos que abarcan sectores como el textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración, juguetes, motocicletas y vehículos de ocasión, entre otros.

El consejero de Industria, y vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, asegura que con esta iniciativa, "el Cabildo persigue favorecer al tejido comercial canario, facilitando la reducción de stocks y dotando a los comercios de una vía de dinamización de cara a la campaña comercial de final de año".

El evento mantiene un precio de entrada accesible de un euro y un horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas, con el objetivo de consolidar las cifras de afluencia de ediciones anteriores --que en 2025 superaron los 44.000 visitantes-- y ofreciendo en un único espacio un punto de encuentro para el consumo de proximidad y las oportunidades de compra.