Fallece ahogada una mujer en el puertito de Güímar (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años ha fallecido este martes ahogada en aguas del puertito de Güímar.

Los hechos han sucedido pasadas las 1.045 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta sobre el rescate de una mujer con signos de ahogamiento en parada cardiorrespiratoria por el personal de salvamento en playas, que inició las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar a la afectada.

Tras su llegada al lugar, el personal del SUC y de Atención Primaria continuaron con las técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar a la víctima, sin resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Efectivos de Guardia Civil y Policía Local colaboraron en el dispositivo de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes.