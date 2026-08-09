Fallece un bañista tras ser sacado del mar con signos de ahogamiento en La Tejita, en Granadilla (Tenerife) - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un bañista, de 32 años, ha fallecido este domingo tras ser sacado del mar con signos de ahogamiento en la playa de la Tejita, en el municipio de Granadilla de Abona, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando indicando que los socorristas habían sacado del agua a un bañista inconsciente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, los socorristas del Servicio de salvamento en playas rescataron al afectado y le prestaron los primeros auxilios.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado a la zona asistió al afectado, que presentaba signos de ahogamiento y se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas con ayuda de un desfibrilador semiautomático (DESA) que finalmente no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se encargaron de las diligencias correspondientes.