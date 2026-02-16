Fallece un buceador en La Restinga (El Hierro)

VALVERDE (EL HIERRO), 16 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este lunes tras ser rescatado del mar mientras practicaba submarinismo en la isla de El Hierro.

Los hechos han sucedido a las 13.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta comunicando que una embarcación había trasladado a tierra a un buceador en parada cardiorrespiratoria.

Al llegar al lugar el personal del SUC, junto a un médico y un enfermero del Centro de Salud de La Restinga, le realizó las maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas, sin conseguir revertir la parada, confirmando su fallecimiento.

La Guardia Civil se encargó de instruir las correspondientes diligencias.