Fallece Emilio Cuevas, exdirector del centro atmosférico de Izaña (tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha informado este viernes del fallecimiento de Emilio Cuevas, exdirector del Centro Atmosférico de Izaña.

"Día muy triste, terrible noticia. Emilio ha sido el gran impulsor de la ciencia atmosférica en el archipiélago y fue capaz de poner a Canarias y España a nivel top mundial con su trabajo día tras día", ha escrito en redes sociales la delegación de la Aemet en el archipiélago.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lo ha definido como un hombre que "impulsó y creyó" en el conocimiento y el talento de las islas, y en el papel de Canarias en la ciencia.

"Gracias a su trabajo, Canarias habla al mundo cuando se trata de ciencia y de cambio climático. Un abrazo a su familia, amigos y a quienes compartieron con él su vocación", ha señalado.