Fallece un hombre tras ser agredido con un arma blanca por su compañero de piso en Playa Blanca, en Lanzarote

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ARRECIFE (LANZAROTE), 13 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido después de ser presuntamente agredido con un arma blanca por su compañero de piso en Playa Blanca, en la isla de Lanzarote, según ha confirmado la Guardia Civil.

Los hechos se sucedieron en la tarde de este lunes, si bien la Guardia Civil investiga como se inició la discusión que tuvo el fatal desenlace.

En cuanto al presunto agresor, se encuentra hospitalizado, ya que también ha resultado herido.