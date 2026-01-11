Fallece un hombre tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en Gran Canaria

112 Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en la Playa de San Agustín, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 17.00 horas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, cuando el Cecoes recibía una alerta en la que informaban que habían sacado del mar a una persona con signos de ahogamiento y le estaban practicando maniobras de reanimación. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó que el afectado permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas --de la mano de una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico-- sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.

Tal y como ha trasladado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, la Policía Nacional custodió el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial y realizó las diligencias correspondientes; mientras que la Policía Local y personal del Servicio de Salvamento en Playas colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.