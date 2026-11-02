Fallece un hombre tras ser rescatado del mar con síntomas de ahogamiento en Pájara

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 2 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 50 años ha fallecido este lunes tras ser rescatado del mar con síntomas de ahogamiento en la costa de Pájara.

Los hechos han sucedido a las 10.37 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre un hombre con signos de ahogamiento rescatado del mar en Costa Calma.

A la llegada de los recursos movilizados por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, se confirmó su fallecimiento.

Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes y colaboraron con el dispositivo de emergencias.