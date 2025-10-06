Fallece un hombre tras ser rescatado de la playa de Salinetas en Telde (Gran Canaria) en parada cardiorrespiratoria

Archivo - Playa de Salinetas en Telde, Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE TELDE - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 75 años, ha fallecido tras ser rescatado del mar en la playa de Salinetas, en Telde (Gran Canaria), en parada cardiorrespiratoria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.47 horas en dicha playa, desde donde se ha alertado al 112 de que unos bañistas habían sacado del mar a una persona que presentaba signos de ahogamiento, mientras los socorristas del Servicio de Salvamento en Playas del municipio comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron las maniobras de reanimación.

Seguidamente, cuando el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se personó en el lugar constató que permanecía en parada cardiorrespiratoria y continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas pero no obtuvo resultado, por lo que solo pudo confirmar su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los recursos intervinientes, mientras que efectivos de la Policía Nacional custodiaron el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó las diligencias correspondientes.