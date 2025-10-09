Fallece un joven de 23 años tras precipitarse desde un balcón en un hotel del Puerto de la Cruz (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 23 años, ha fallecido este jueves tras precipitarse desde un balcón en un hotel del Puerto de la Cruz (Tenerife), ubicado en la Avenida Venezuela del municipio, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 21:01 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta en la que se informaba de un incendio declarado en un hotel localizado en la zona mencionada anteriormente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Así, una vez en el lugar, efectivos policiales procedieron con la evacuación preventiva de la instalación hotelera.

En paralelo, agentes de la Policía Nacional informaron a su vez al centro coordinador de la precipitación de una persona desde un balcón del hotel, por causas que se desconocen. A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife extinguieron el incendio, que afectó a una habitación y ventilaron la instalación.

Agentes de Policía Local colaboraron con los recursos de emergencias desplegados en el lugar. Policía Nacional realiza las diligencias correspondientes.