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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 23 años y de origen extranjero ha fallecido este miércoles tras ser sacado del mar en parada cardiorrespiratoria a 300 metros de la playa de Almáciga, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió varias alertas comunicando que un hombre se encontraba en apuros a unos 300 metros de la costa de la capital tinerfeña, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Mientras, el coordinador del Servicio de Urgencias Canario dio a los alertantes, un grupo de surfistas que habían sacado del mar al afectado --de unos 23 años de edad, de origen extranjero y que presentaba signos de ahogamiento-- indicaciones para que continuasen con las maniobras de reanimación tanto básicas como avanzadas.

A su llegada, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario continuó con las maniobras de reanimación en su estadio más avanzado. Tras varios minutos sin éxito, confirmaron su fallecimiento. Finalmente, La Policía Nacional se encargó de las diligencias.