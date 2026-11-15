Fallece un motorista tras sufrir una caída en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este domingo tras sufrir una caída en la avenida Las Bajas, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 00:53 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del afectado, de 24 años de edad.