Fallece una mujer atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - El Tranvía de Tenerife - METROTENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, cuya edad se desconoce, ha fallecido en la mañana de este martes al ser atropellada por el tranvía en la Avenida Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos han sucedido poco antes de las 10.15 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del atropello de una persona por parte del tranvía y había quedado atrapada.

El personal de las ambulancias del SUC desplazado al lugar sólo pudo confirmar el fallecimiento de la afectada al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Bomberos de Tenerife intervinieron en el lugar para liberar el cuerpo de la afectada mientras que la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes.

A raíz del accidente la circulación del tranvía prosigue con retraso en algunos tramos.