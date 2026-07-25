Fallece el psiquiatra Rafael Inglott, 'Hijo Predilecto' de Las Palmas de Gran Canaria

Rafael Inglott, 'Hijo Predilecto' de Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria expresa este sábado sus condolencias por el fallecimiento del médico psiquiatra Rafael Inglott Jiménez, Hijo Predilecto de la ciudad desde el año 2019 y una de las figuras más relevantes de la psiquiatría canaria, cuyo trabajo contribuyó de manera decisiva a la modernización de la atención a la salud mental en el archipiélago.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, en nombre de toda la corporación municipal, traslada su más sentido pésame a la familia, amistades y personas allegadas de Rafael Inglott Jiménez, y destaca su extraordinaria trayectoria profesional, su compromiso con una atención sanitaria más humana y cercana y su permanente contribución al conocimiento científico y al bienestar de la ciudadanía.

Especialista en Psiquiatría, Rafael Inglott desempeñó, entre otras responsabilidades, la dirección del Hospital Psiquiátrico de Gran Canaria y fue jefe del Área de Salud Mental del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín hasta su jubilación.

Asimismo, fue el primer director del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, iniciativa destinada a la atención de profesionales de la medicina con problemas de salud mental o adicciones, recoge una nota del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le concedió en 2019 el título de Hijo Predilecto de la ciudad en reconocimiento a una trayectoria profesional marcada por su contribución al avance de la psiquiatría y por su compromiso con la mejora de la atención a las personas con problemas de salud mental, un legado que perdura en el sistema sanitario canario.