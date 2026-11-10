Fallece tras ser rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria en una playa de Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este martes tras ser sacado de mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de Troya, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 08:21 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que habían sacado de mar a una hombre con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria, y a quien los alertantes le estaban practicando maniobras de reanimación, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Mientras se desplazaban al lugar los recursos sanitarios, el coordinador del Servicio de Urgencias Canario, tras hablar con los alertantes, dio indicaciones para que estos continuasen con las maniobras de reanimación tanto básicas como avanzadas.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento.