Fallecen un bebé y un hombre a bordo de un cayuco con 113 migrantes rescatados al sur de El Hierro

Archivo - Varios trabajadores protegidos trabajan en la zona donde están introduciendo en ataúdes a varias personas fallecidas en alta mar tras intentar llegar a la costa a bordo de una patera, a 11 de abril de 2021, en el puerto de la Restinga, El Hierro - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 30 (EUROPA PRESS)

Un bebé y un hombre han fallecido a bordo de un cayuco con 113 personas migrantes rescatado en la madrugada de este viernes en aguas al sur de la isla de El Hierro, confirman a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

El aviso lo envió la sala del 112 Canarias al centro de Tenerife poco antes de las 23.00 horas alertando de la presencia de un cayuco que había partido de Gambia y navegaba al sur de la isla.

En su búsqueda partieron la Salvamar Navia y el Helimer 204 que localizó la embarcación en torno a las 01.00 horas a unas 37 millas al sur de la isla.

Cuando los operarios de Salvamento Marítimo iniciaron las labores de rescate localizaron los dos cadáveres a bordo y a una niña de un año en estado grave, por lo que fue derivada en helicóptero hasta El Hierro para recibir atención médica.

El desembarco se realizó finalmente en el puerto de La Restinga a las 04.00 horas y en el cayuco viajaban un total de 113 personas, entre ellas ocho mujeres y ocho menores.