Una fallecida y dos heridos en un atropello en la TF-5, a la altura de Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un mujer ha fallecido y dos personas han resultado heridas este jueves como consecuencia de un atropello producido en la Autopista TF-5, a la altura del puente de Somosierra, sentido norte, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:59 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una llamada alertando del atropello de una mujer en la citada vía, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

El personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado al lugar del incidente confirmó el fallecimiento de la mujer por lesiones incompatibles con la vida.

Los sanitarios también asistieron a otras dos personas, conductor y la copiloto de un turismo, que tras ser estabilizados fueron trasladados al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria con heridas de diversa consideración.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó diligencias.