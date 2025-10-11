Un fallecido y un herido al colisionar una guagua y un turismo en Tuineje (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 11 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 39 años, ha fallecido este sábado, mientras que otro, de 33 años, ha resultado herido de carácter moderado en una colisión entre una guagua y un turismo en Tuineje (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 06.08 horas en la vía FV-20, en el municipio de Tuineje, lugar hasta el que se trasladaron los efectivos de emergencias tras ser alertados, por varias llamadas, de una colisión lateral entre una guagua y un turismo.

El personal de las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró a ambos conductores, ya que fueron los únicos afectados en el accidente, si bien confirmaron el fallecimiento del conductor del turismo; mientras que el conductor de la guagua fue asistido por diversas lesiones de carácter moderado y trasladado al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos de Tuineje, que aseguraron los vehículos y colaboraron con los servicios de emergencias.

Asimismo en el lugar de los hechos se personaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la vía y realizaron las diligencias correspondientes.