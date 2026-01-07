Un fallecido y seis hospitalizados del cayuco que arribó este martes a la isla de La Gomera

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis migrantes de los 143 que arribaron este martes a La Gomera han sido evacuados al hospital de la isla a su llegada a tierra. Entre los migrantes también se encontró a una persona fallecida, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

Después de que Salvamento Marítimo localizase la embarcación a unas 14 millas de la isla, se procedió a acompañarlas hasta su llegada al puerto de San Sebastián de La Gomera.

Una vez en tierra, fueron asistidas por el dispositivo sanitario, formado por sanitarios de Atención Primaria del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja, que procedieron a trasladar a seis de los migrantes al Hospital.