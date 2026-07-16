Feijóo sobre el aval del TJUE a Ley de Amnistía: "los demócratas respetamos la sentencia, aceptamos las reglas de juego"

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un encuentro con dirigentes locales del PP, en el Hotel Lamaro, a 11 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Alberto Núñez Feijóo ha viajado a Barcelona par - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado este jueves sobre el aval que la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) asegurando que los demócratas respetan la sentencia y aceptan las reglas de juego.

En un acto en el que se ha presentado al candidato del PP a Las Palmas de Gran Canaria, Poli Suárez, ha aprovechado para mostrar su respeto a la sentencia del TJUE sobre la Ley de Amnistía.

El mismo respeto, agregó, que le tiene "a las sentencias previas sobre este tema y a las sentencias posteriores" que venga. "Los demócratas respetamos la sentencia. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir. No me corresponde", apostilló.

Sin embargo, en lo político sí que matizó que el pronunciamiento del TJUE "no convierte en verdad las mentiras de Sánchez". En este marco, expuso que mientras "dijo a todos los españoles que nunca haría nada así, que nunca aprobaría una ley de amnistía", "con y sin sentencia, mintió", al tiempo que ha considerado que el presidente de España "vendió la igualdad de todos los españoles por su interés general".

"Es decir, lo que era una mentira antes sigue siendo una mentira ahora. Y la legislatura se ha construido sobre una gran mentira", ha concluido.