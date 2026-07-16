Feijóo encomienda a Poli Suárez "mejorar" Las Palmas de Gran Canaria cuando llegue a su Alcaldía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, en el Auditorio de Castellón, a 3 de julio de 2026, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). Este encuentr - Carme Ripollés - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la formación en las islas "ha acertado de lleno" con la elección de Poli Suárez como candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, y le ha encomendado "mejorar" la ciudad cuando llegue.

"Me he dado una vuelta de casi una hora por la calle --de Las Palmas de Gran Canaria-- y he comprobado que el Partido Popular en la comunidad autónoma ha acertado de lleno con el candidato para la ciudad", subrayó durante el acto de presentación de Suárez como candidato del PP a la Alcaldía de la capital grancanaria.

Por ello, le dijo a Poli Suárez, "tienes una gran responsabilidad", apuntando que "no" es que vaya a "tener que ganar las elecciones, que lo harás", sino que expuso que tendrá que "mejorar la ciudad".

Al respecto, indicó que por delante habrá "unos meses clave" donde ha pedido "más trabajo, más ilusión, más unidad, más decencia, más honradez y más ganas de llegar y de convencer", ya que expuso que el PP tiene que demostrar que merece "la confianza".

Por su parte, Poli Suárez se ha mostrado emocionado, en ocasiones, y muy agradecido con el partido, en especial con el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y también ha querido resaltar la "generosidad" de Jimena Delgado, que es actualmente la portavoz del partido en el Ayuntamiento capitalino.

Bajo el lema 'Recuperemos la ilusión', Suárez ha sido vitoreado a su entrada al acto y momentos previos a su intervención al grito de "Poli, Poli", por afiliados y simpatizantes del partido que han acudido a arroparle.

Durante su intervención ha asegurado que quiere ser el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria para "levantar esta ciudad, para generar economía, para creer en los colectivos, para que la vivienda no sea un problema" para los jóvenes porque, ha matizado, cree "en esta ciudad" y "en su gente".

Todo ello después de admitir que representar a toda la gente que lo apoya en esa candidatura al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "es, sin duda, una gran responsabilidad, pero también un gran regalo".

Poli Suárez, que ha sido alcalde de Moya y actualmente es consejero de Educación del Gobierno de Canarias, ha afirmado que "jamás" va a esconder su procedencia, si bien ha resaltado que "también" es de Las Palmas de Gran Canaria, porque es una ciudad donde ha pasado "muchos años" de su infancia visitando a su familia, a sus amigos, es donde ha estudiado, para matizar que "uno es de donde nace pero también de donde elige ser".

Su objetivo como candidato, expuso, es "ser capaces de recuperar la ilusión por Las Palmas de Gran Canaria" y para ello, dijo, su forma de entender la política es "desde la humanidad" pero dejándose "la piel por ayudar" con "cercanía, con honestidad, al lado de las personas".

En relación con ello, avisó de que "no" esperen una política "de reproches", ni "ataques gratuitos", ni "la crispación", para añadir que se sabe "de sobra cómo está la ciudad. Es una percepción generalizada", por lo que dijo que hay que pasar a la "acción con propuestas, con ideas, con proyectos, con ganas, con ímpetu, sí, con ilusión".

"UNO DE LOS MAYORES VALORES DEL PP"

Por su parte, el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha destacado que el PP va a ofrecer a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria "uno de los mayores valores que tiene el Partido Popular de Canarias".

Domínguez ha querido reconocerle a Suárez ser "el mejor consejero de educación de toda la historia de Canarias" para posteriormente destacar de él que es "un político completo" y al que ha calificado de "todoterreno", así como de "un ser humano extraordinario".

"Poli, le haremos un roto a la educación en Canarias, le haremos un roto pero todo eso va a valer la pena. Es cierto que le haremos un roto porque lo que has hecho con todo tu equipo durante estos tres años es histórico. Has bajado las ratios de alumnos colocando a esta comunidad autónoma como la primera en todo el territorio. Hemos pasado de 500 plazas --escúchenme bien-- a 4.000 plazas de 0 a 3 años", expuso. Pero, añadió, Las Palmas de Gran Canaria "te necesita".