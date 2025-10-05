La feria de la actividad física y deporte, ExpoDeca 2025, cierra su edición en Tenerife con 24.866 visitantes - EXPODECA2025

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

ExpoDeca 2025, la segunda edición de la feria de la actividad física y el deporte canario cerró sus puertas este domingo con cifras récord tras cuatro jornadas. En total, 24.866 personas visitaron el Recinto Ferial de Tenerife hasta su fin, consolidando a la cita como una de las mayores convocatorias del deporte en las islas.

Con este dato, que previsiblemente se incrementará ya que la competición oficial de crossfit permanecerá activa hasta bien entrada la tarde del domingo, el evento supera la cifra de la edición inaugural y consolida su posición como punto de encuentro del sector en las islas, según ha destacado la Consejería en una nota.

Además de la respuesta del público, desde el jueves, cerca de 160 instituciones, organizaciones, universidades, federaciones, clubes, deportistas, asociaciones, expertos y empresas han compartido con los asistentes su trabajo desde distintas aristas, con el deporte como elemento de unión.

Destacan cómo ExpoDeca se ha reafirmado este 2025 como encuentro para la práctica deportiva, así como espacio para el debate y la conversación científica, con 35 horas de actividades dirigidas de la mano de profesionales cualificados y 26 charlas y conferencias impartidas por profesionales.

En total, han estado representadas más de veinticinco modalidades deportivas, nueve de ellas de deportes tradicionales. Además, se han celebrado ocho competiciones oficiales, entre las que destacan el Iberian Throwdown y el Campeonato de Canarias de Bailes Urbanos, que reunieron a cerca de medio millar de espectadores.

En su parte formativa, las distintas salas en las que se han celebrado presentaciones, estudios, reuniones y encuentros, congregaron a más de un millar de personas, confirmando el evento no solo como un espacio para la práctica de deportes sino como el centro neurálgico del debate para la industria deportiva en las islas.

La organización de ExpoDeca ha estado compuesta por casi una treintena de equipos de trabajo, además de la participación de 180 voluntarios, y por la colaboración y el impulso de diecisiete firmas y marcas privadas que, con su apoyo, han hecho posible la celebración de este evento en unos quince mil metros cuadrados.

ÚLTIMA JORNADA

Este domingo la Sala Multiusos acogió una completa programación de actividades dirigidas principalmente a niños y jóvenes, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables desde edades tempranas. Entre las propuestas destacó la clase de iniciación al patinaje, diseñada para enseñar a principiantes los fundamentos básicos para desplazarse sobre ruedas de forma segura y divertida.

También se desarrolló el programa Multideporte, que combinó la práctica de diversas disciplinas como mini hockey 3x3, bádminton, circuitos de agilidad y juegos tradicionales. Otra de las actividades más concurridas fue el entrenamiento funcional para jóvenes, centrado en movimientos naturales que fortalecen grupos musculares completos mediante el peso corporal o materiales como bandas elásticas.

La jornada también incluyó la final masculina y femenina del Campeonato de Canarias de Pickleball, celebrada en la misma Sala Multiusos, mientras que en el parking tuvo lugar una exhibición de marcha nórdica. El programa de actividades al aire libre incluyó el esperado derbi de veteranos de fútbol y el encuentro Juega con Leyendas, que permitió al público compartir cancha con figuras destacadas del deporte.

Asimismo, el squash tuvo un papel protagonista con exhibiciones a cargo de jugadores y jugadoras canarias de proyección internacional, que culminó con un Meet&Greet para interactuar con los deportistas participantes.

La Gran Sala fue testigo del Campeonato de Canarias de Boxeo en categorías jóvenes y júnior, tanto masculinas como femeninas. También se llevaron a cabo estudios a los deportistas dentro de un proyecto de investigación de la Universidad Europea de Canarias, que busca analizar el rendimiento y la salud en jóvenes boxeadores.

El voleibol también tuvo su protagonismo con la competición regional de la Liga Canaria Sénior femenina, mientras que la hípica aportó una nota familiar y lúdica con paseos en pony, un concurso de disfraces y una gymkana ecuestre.

El tatami, por su parte, abrió la mañana con demostraciones de kick boxing, jiu-jitsu brasileño, kárate, aikido y kendo, mientras que el tapiz acogió dos exhibiciones de gimnasia rítmica, protagonizadas por gimnastas de Candelaria (Tenerife) y del Club de Gimnasia Rítmica INTARA de Tenerife.

El CrossFit fue la única modalidad que ha mantenido su actividad tras el cierre oficial de la feria, con la última jornada de la competición Iberian Throwdown y la posterior entrega de premios, culminando un evento que ofreció a aficionados, deportistas y profesionales tres días de competición, aprendizaje y diversión en deporte.